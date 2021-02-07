Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 978 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 231 bin 12’ye, 50 bin 630 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 497 bin 795’e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 845 bin 86 vaka ve 54 bin 545 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 363 bin 677’ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1496 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 209 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Covid-19'a bağlı can kaybı sayısı 165 bin 786’ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 482 bin 138’e çıktı.

Bakanlık, doğrulanan toplam vaka sayısını 1 milyon 926 bin 80, tahmini vaka sayısını ise 2 milyon 122 bin 323 şeklinde açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 125 kişinin hayatını kaybetmesiyle Covid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 49 bin 110’a, 6 bin 680 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 976 bin 689’a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 772 bin 59 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 290 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 55 bin 693’e çıktı.

Son 24 saatte 11 bin 390 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 151 bin 207’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 22 bin 331’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 188 kişi hayatını kaybetti ve 4 bin 768 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 180 bin 478'e, virüse bağlı can kaybı 42 bin 121'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 89 bin 40'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 87 kişinin hayatını kaybetmesiyle Covid-19'a bağlı can kaybı 18 bin 895’e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 63 artışla 748 bin 82'ye, iyileşenlerin sayısı 706 bin 20'ye ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti ve 1218 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 227 bin 128'e, virüse bağlı can kaybı 10 bin 753'e, sağlığına kavuşanların sayısı 167 bin 354'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 38 artarak 5 bin 854'e, vaka sayısı da 642 artışla 162 bin 937'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 148 bin 917 kişi de iyileşti.