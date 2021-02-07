Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkesinin Rusya'dan aldığı, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısının salı günü öncelikli olarak yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık çalışanlarına yapılacağını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı binasında düzenlenen, İran yapımı Razi Cov Pars aşısının tanıtım töreninde konuşan Nemeki, "Rusya'dan getirilen Covid-19 aşıları, 9 Şubat Salı günü ilk olarak yoğun bakım çalışanı sağlık personeline uygulanacaktır." dedi.

Aşı programının risk derecesine göre sağlık çalışanları, huzur evlerinde kalan ve 65 yaş üstü yaşlılar şeklinde devam edeceğini dile getiren Nemeki, söz konusu aşıyı satın almak için Rus makamlarla en önde görüşmeler yapmalarına rağmen ancak 15'inci sırada aşıyı uygulamaya başladıklarını belirtti.

İran'ın Rusya'dan aldığı "Sputnik V" aşısının 500 bin dozdan oluşan ilk partisi 4 Şubat'ta başkent Tahran'a ulaşmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Rusya'dan yaklaşık 2 milyon doz aşı siparişi için anlaşmanın bugün ya da yarın imzalanacağını umuyorum. Rus aşılarının ilk sevkiyatı 22 Behmen'den (10 Şubat'tan) önce ülkeye ulaşacak." ifadelerini kullanmıştı.

İran'da aşı üretimi çalışmaları devam ediyor

İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari'nin katıldığı törende, Razi Cov Pars'ın insanlar üzerindeki ilk denemesinin yarın 100 gönüllü üzerinde yapılacağı açıklandı.

İran, ilk yerli aşısı "COVIRAN Bereket"i klinik deneme aşamasında 29 Aralık 2020'de ilk defa insan üzerinde test etmiş ve başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı.

Bilim adamları heyetinin başında yer alan Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir, aşıyı vurulan ilk gönüllü kişi olmuştu.