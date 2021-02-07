Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun sözcüsü Turki Al-Malki, Yemen’deki İran destekli Husilere ait SİHA’nın Suudi Arabistan’ın güneyindeki sivil yerleşimlerin bulunduğu bölgeyi hedef aldığını duyurdu. Al-Malki, tespit edilen SİHA’nın koalisyon güçleri tarafından imha edildiğini belirtti.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.
Husilerin Suudi Arabistan’a gönderdiği SİHA imha edildi
07.02.2021 - 11:15 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen’deki Husiler tarafından Suudi Arabistan’a gönderilen silahlı insansız hava aracının (SİHA) imha edildiğini açıkladı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun sözcüsü Turki Al-Malki, Yemen’deki İran destekli Husilere ait SİHA’nın Suudi Arabistan’ın güneyindeki sivil yerleşimlerin bulunduğu bölgeyi hedef aldığını duyurdu. Al-Malki, tespit edilen SİHA’nın koalisyon güçleri tarafından imha edildiğini belirtti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suudi Arabistan,Husiler,
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