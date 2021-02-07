Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun sözcüsü Turki Al-Malki, Yemen’deki İran destekli Husilere ait SİHA’nın Suudi Arabistan’ın güneyindeki sivil yerleşimlerin bulunduğu bölgeyi hedef aldığını duyurdu. Al-Malki, tespit edilen SİHA’nın koalisyon güçleri tarafından imha edildiğini belirtti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.