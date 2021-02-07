Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin Pekin'in üzerinde hak iddia ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları açıklarında Japonya karasularına girdiği bildirildi. Japonya sahil güvenliğinden yapılan açıklamada bugün yerel saat ile sabaha karşı 03.50 sularında ülke sularına giren iki geminin sabah 09.00'a dek bölgede kaldığı ifade edildi. Gemilerin, adacıklardan biri olan Taisho'nun yaklaşık 22 kilometre güneydoğusunda seyreden bir Japon balıkçı teknesine doğru hareket etmesinin ardından Japonya sahil güvenlik güçleri tarafından uyarıldığı öğrenildi. Ayrıca biri silahlı olduğu belirtilen iki farklı Çin sahil güvenlik gemisinin Japonya karasularının hemen dışındaki bitişik bölge olarak adlandırılan bölgede seyrettiği açıklandı.

Dün Japonya sahil güvenliğinden yapılan açıklamada iki Çin gemisinin yerel saat ile sabaha karşı 04.45 sularında ülke karasularına girdiği açıklanmış, gemilerin adacıklardan biri olan Minamikojima'nın yaklaşık 22 kilometre güneyinde seyreden Japon balıkçı teknelerine doğru yönelmesinin ardından bölgeye Japonya sahil güvenlik güçlerinin sevk edildiği bildirilmişti. Son gelişme ile birlikte bu yıl Çin tarafından gerçekleştirilen sınır ihlallerinin sayısı 5'e yükselmiş oldu.

Gerilimi artıran yasa

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından 22 Ocak'ta onaylanan ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, Çin sahil güvenliğine yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi vermiş, yasa Tokyo ve Pekin arasındaki diplomatik sorunların başında gelen Senkaku Adaları'nda krize neden olabileceği endişesi ile Japonya hükümetinin tepkisine neden olmuştu.

Senkaku Adaları hak iddiaları ile gündemde

Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları Japonya kontrolünde olsa da Çin ve Tayvan adalar üzerinde hak iddia ediyor. Japonya, adaların tarih ve uluslararası hukuk açısından kendi topraklarının doğal bir parçası olduğunu savunurken, Senkaku Adaları üç ülke arasında sınır ihlali iddiaları ile sık sık gündeme geliyor