Güvenlik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki Mogadişu-Afgoye yoluna döşenen mayının sabah saatlerinde patlaması sonucu 3 polis yaralandı.
Patlama sırasında olay yerinde Türk personelin olmadığı ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
Hükümetten konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab'ın Aralık 2020'de aynı yolda düzenlediği saldırıda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.