Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM), 5 Şubat'ta yayımladığı raporla terör örgütü El Kaide'nin Yemen lideri Halid Batarfi'nin aylar önce canlı olarak yakalandığını açıkladı.

BM bünyesinde, "aşırılık yanlısı grupların izlenmesiyle ilgilenen uzmanların" konuya ilişkin yayımlanan raporlarında, "Ebu Mikdad el-Kindi" adıyla bilinen Batarfi'nin geçen yıl ekim ayında Yemen'in El-Mehra ilinin merkezi El-Gayda kentinde düzenlenen operasyonda canlı olarak yakalandığı ve yardımcısı Saad bin Atıf el-Avlaki'nin ise operasyon sırasında öldürüldüğü belirtildi.

Raporda ekim ayında yapılan operasyonun ayrıntılarına ve kimin tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmedi.

Konuya ilişkin El Kaide'den ses çıkmazken, Yemen hükümeti ya da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan da henüz bir açıklama yapılmadı.

El Kaide'nin Arap Yarımadası'ndaki lideri Kasım er-Rimi'nin Ocak 2020'de ABD'nin insansız hava aracı saldırısıyla öldürülmesinin ardından örgütün lideri olan Batarfi'nin liderliğinin ilk yılında parmaklıklar ardına düştü.

Mehra'da neler yaşandı?

Yemen resmi ve yerel kaynaklarından alınan bilgilere göre, ekim ayı ortalarında Yemen hükümeti güçlerinin, Mehra'ya bağlı El-Gayda kentinde konuşlanmasının ardından bölgeden yoğun çatışma sesleri yükseldi.

Hükümet güçleri ile silahlı gruplar arasında El-Camia mahallesinde yaklaşık 20 saat süren şiddetli çatışmalar sonucu bölgede sükunet sağlandı.

Yemen'de diğer birçok bölgeye göre daha güvenli olan kentte yaşanan çatışmalar merak konusu oldu. Kısa bir süre sonra yerel makamlar hükümet güçleri ile ismi belirtilmeyen terör hücreleri arasında çatışmalar yaşandığını duyurdu.

Çatışmaların, vatandaşların ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun istihbarat desteğiyle terör hücrelerinin kuşatma altına alınması akabinde gerçekleştiği ifade edildi.

Operasyonda şehir dışından gelen 3 teröristin öldürüldüğü ve bazılarının da yakalandığı belirtildi.

Yemenli bir hükümet kaynağı ise ayrıntılı bilgi vermeden söz konusu teröristlerin El Kaide'ye bağlı olduğunu aktardı.

Teröristlerin kimliği açıklanmazken, o günden bu yana bölgede sessizlik hakim oldu.

Bazı emniyet kaynakları da yakalanan teröristlerin Suudi Arabistan'a gönderildiğini iddia etti.

ABD büyükelçisinden bölgeye sürpriz ziyaret

ABD'nin Yemen Büyükelçisi Christopher Henzel, çatışmalara sahne olan El-Gayda'ya 30 Kasım 2020'de sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükelçi, birkaç saat süren ziyaret kapsamında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin konuşlandığı El-Gayda Havaalanında yerel makamlar ile emniyet ve ordu yetkilileriyle toplantılar yaptı.

Henzel, bölgeden ayrılmadan önce düzenlediği basın toplantısında ziyareti sırasında son dönemde El Kaide'ye karşı verilen savaşta edinilen başarılar ile bazı ortak önem verilen konuların masaya yatırıldığını belirtti.

Büyükelçi, son dönemde Suudi Arabistan destekli Yemen güçlerinin, terörle mücadele kapsamında El Kaide'nin Mehra'daki eylemlerine karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini ifade etti.

Halid Batarfi kimdir?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 1979'da doğan Yemen kökenli Halid Batarfi, 1999'da Afganistan'a taşındı ve Suudi Arabistan'a dönmeden önce 8 ay boyunca Taliban saflarına katıldı.

11 Eylül 2001 olaylarından hemen önce Afganistan'a döndü. Afganistan'dayken El Kaide'nin kurucusu Usame bin Ladin ile tanıştı ve ABD'nin ülkeyi işgalinin ardından meydana gelen savaşlara katıldı.

Batarfi, daha sonra Pakistan'a ve oradan da İran'a geçti. İran'da El Kaide liderleriyle yakalanarak, bir buçuk ay İran hapishanelerinde kaldı.

Örgütün eski lideri Nasır el-Vuheyşi ile Yemen'e geçen Batarfi, bu ülkede 2004'e kadar hapiste kaldı.

Hapisten çıktıktan sonra "Ebu Mikdad el-Kindi" lakaplı Batarfi, ABD'ye karşı savaşmak için savaşçıların Irak'a transferini koordine etti.

2010 yılında örgütün liderlerinde Cemil el-Anberi'nin örgütün operasyonları sırasında öldürülmesinin ardından sözde Ebyen Emirliği'nin komutasını devraldı.

2011 yılında Taiz kentinde tekrar gözaltına alındı ve dört yıl kaldı. Batarfi, Nisan 2015'te Yemen'in Hadramevt vilayetinde bir hapishaneye düzenlenen baskın sonrasında, yaklaşık 300 kişi ile kaçmıştı.

Hapishaneden kaçtıktan sonra, aktivistler tarafından sosyal medyada yayınlanan Hadramevt kentinin merkezi Mukalla'da önemli bir caddeye ait bir fotoğrafta görüldü. O zamandan beri örgütün Hadramevt'te kontrolünde bulunan bölgelerin fiili lideri kabul edildi.

Ocak 2017'de ABD Dışişleri Bakanlığı, Halid Batarfi'yi terörist listesine aldı, ABD'deki varlıklarını yasakladı.

Batarfi, El Kaide'nin Arap Yarımadası'ndaki lideri Kasım er-Rimi'nin Ocak 2020'de ABD'nin insansız hava aracı saldırısıyla öldürülmesinin ardından örgütün lideri oldu.

ABD yönetimi, Şubat 2020'nin başlarında, Saad bin Atıf el-Avlaki ve Halid Batarfi'yi tutuklanmasına yardımcı olacak bilgileri sağlayanlara 11 milyon dolara varan ödül koyduğunu duyurmuştu.