İngiltere’de 140 enfeksiyon uzmanı, hükumetin baş sağlık danışmanı Profesör Chris Whitty’ye ortak bir mektup göndererek burun akıntısının da Covid belirtileri arasında sayılmasını istedi. Doktorlar adına mektubu kaleme alan Alex Sohal, “Soğuk algınlığı belirtileri gösteren hastalarımızda birkaç gün sonra Covid-19 görülüyor. Burun akıntısı genelde Covid-19 belirtisi olarak görülmüyor ve bunlar karantinaya alınmıyor. Covid’in en bulaşıcı olduğu zamanların ilk günleri olduğunu göz önüne alınca bu durum oldukça endişe verici” dedi.
İngiltere’de 140 doktordan çağrı: Burun akıntısı da Covid-19 belirtileri arasında sayılsın
07.02.2021 - 15:51 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
11 aylık koronavirüs sürecinde en belirgin enfeksiyon belirtileri olarak sürekli öksürük, yüksek ateş ile tat ve koku kaybı gösterildi. Bu belirtiler görülenlere hemen kendilerini tecrit etmeleri ve acilen test yaptırmaları tavsiye edildi.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : koronavirüs,
765870 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/765870.aspx
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