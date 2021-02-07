Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de 140 enfeksiyon uzmanı, hükumetin baş sağlık danışmanı Profesör Chris Whitty’ye ortak bir mektup göndererek burun akıntısının da Covid belirtileri arasında sayılmasını istedi. Doktorlar adına mektubu kaleme alan Alex Sohal, “Soğuk algınlığı belirtileri gösteren hastalarımızda birkaç gün sonra Covid-19 görülüyor. Burun akıntısı genelde Covid-19 belirtisi olarak görülmüyor ve bunlar karantinaya alınmıyor. Covid’in en bulaşıcı olduğu zamanların ilk günleri olduğunu göz önüne alınca bu durum oldukça endişe verici” dedi.