İngiltere’nin Birmingham şehrinde Keira Ladlow (25) adındaki kadın, evinde uyurken köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek, kadının kolunu koparırken, bağrışlar üzerine komşular polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Gelen sağlık ekipleri feci şekilde yaralanan kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ladlow’un, köpeği bir bahçede terk edilmiş vaziyette bulduğu ve 4 senedir köpeğe baktığı öğrenildi. Polis, Staffordshire melezi köpeğin itlaf edileceğini bildirdi.
Kurtardığı köpek, uyurken saldırarak ölümüne yol açtı
07.02.2021 - 16:15 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin Birmingham şehrinde Keira Ladlow (25) adındaki kadın, evinde uyurken köpeğinin saldırısına uğradı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : kadın,köpek,saldırı,
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