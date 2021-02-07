Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Birmingham şehrinde Keira Ladlow (25) adındaki kadın, evinde uyurken köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek, kadının kolunu koparırken, bağrışlar üzerine komşular polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Gelen sağlık ekipleri feci şekilde yaralanan kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ladlow’un, köpeği bir bahçede terk edilmiş vaziyette bulduğu ve 4 senedir köpeğe baktığı öğrenildi. Polis, Staffordshire melezi köpeğin itlaf edileceğini bildirdi.