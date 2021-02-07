Mısır'ın Sevhac kentinin güneyinde bulunan Gerga bölgesinde 3 katlı bina çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer, Gerga bölgesinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgede devam eden kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Yıkılan binanın kerpiçten yapıldığı ifade edildi.
Mısır'da 3 katlı bina çöktü: 4 ölü
07.02.2021 - 16:45 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 16:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır'da 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mısır,bina,
765878 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/765878.aspx
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