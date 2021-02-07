Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüse karşı nüfusunun yüzde 40’ını aşılamayı başaran İsrail, 60 yaş üzerine ikinci doz Pfizer aşısı yapmaya 10 Ocak’ta başlamıştı. Ülkede 60 yaş üzerindeki nüfusun yüzde 78’ine iki doz aşı yapılmış durumda. Bu yaş grubundaki vakalarda yüzde 35, ciddi rahatsızlıklarda ise çok daha büyük düşüş görüldü. Tel Aviv’deki Weizmann Enstitüsü, ilk doz Pfizer aşısının vakaları önlemede “çok etkili olmadığını” ortaya çıkardı. Gelişme, İngiltere’nin iki doz aşı arasında 12 hafta zaman bırakılması stratejisine de darbe oldu. Pfizer, iki aşının 3 hafta arayla yapılmasını tavsiye ediyor. İsrail'deki araştırmayı yapanlardan Profesör Dvir Aran, “Etkinliğin ikinci doz aşıdan sonra sıçrama yaptığını müşahede ediyoruz” dedi.