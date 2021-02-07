Lancashire’daki anne Sue Radford (45) bir yandan ev işleriyle uğraşırken bir yandan da çocuklarının eğitimden geri kalmamasına çalışıyor. Çocuklarının 9’unun evden canlı derslere katıldığını söyleyen Radford, “İşler daha kötü olamazdı” diyor. Sıradan bir gününü videoya alan Radford, görüntüde bir yandan kahvaltı hazırlıyor, bir yandan çocuklarını canlı derse sokuyor, bu sırada küçük çocukları yaramazlık yapıyor, isteklerde bulunuyor, ağlıyor. Kocası Noel’den en küçüğü 5 aylık, en büyüğü 30 yaşında 22 çocuğu olan Radford, bir an önce okulların açılmasını istediğini söyledi
22 çocuklu ailede canlı ders faciası: Anne hayatından bezdi
07.02.2021 - 17:49 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin 22 çocukla en geniş ailesinde “canlı ders” krizi yaşanıyor.
Etiketler : canlı ders,uzakta eğitim,Sue Radford,
765891 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/765891.aspx
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