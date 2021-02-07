Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lancashire’daki anne Sue Radford (45) bir yandan ev işleriyle uğraşırken bir yandan da çocuklarının eğitimden geri kalmamasına çalışıyor. Çocuklarının 9’unun evden canlı derslere katıldığını söyleyen Radford, “İşler daha kötü olamazdı” diyor. Sıradan bir gününü videoya alan Radford, görüntüde bir yandan kahvaltı hazırlıyor, bir yandan çocuklarını canlı derse sokuyor, bu sırada küçük çocukları yaramazlık yapıyor, isteklerde bulunuyor, ağlıyor. Kocası Noel’den en küçüğü 5 aylık, en büyüğü 30 yaşında 22 çocuğu olan Radford, bir an önce okulların açılmasını istediğini söyledi