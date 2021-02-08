Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’li gazeteci Martin Smith, ülkesinin 10 milyon dolar ödülle aradığı HTŞ lideri Muhammed Cevlani ile İdlib’de üç gün geçirdi ve bir röportaj yaptı.

Eski Nusra Cephesi komutanı olan Muhammed Cevlani, 2017 yılında farklı gruplardan oluşan Heyeti Tahrir el Şam'ın (HTŞ) liderliğini yapıyor. HTŞ çatı yapılanması kurulduğu tarihten kısa süre sonra ABD tarafından terör listesine alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rewards For Justice (Adalet İçin Ödül) başlığı altında 2018 ve 2020 yıllarında yayınladığı iki ayrı resmî bildirimle Cevlani’nin başına 10 milyon dolarlık ödül koyulduğunu duyurdu. Bakanlık ihbar amaçlı bazı telefonlar paylaştı ve Cevlani’nin yerini bildirilenlere de ödül verileceğini ve ihbarcılara gerekli güvenlik şartlarının sağlanacağını taahhüt etti. ABD’li gazeteci Martin Smith, İdlib bölgesini büyük oranda kontrol eden HTŞ grubu lideri ile birlikte çektirdiği fotoğrafı, şahsi sosyal medya hesabından paylaştı. Smith, üç gün boyunca İdlib’te kaldığını ve keyifli bir söyleşi yaptıklarını yazdı. Amerikan PBS kanalı muhabiri Martin Smith, Cevlani ile başta 11 Eylül, El Kaide, Ebubekir Bağdadi, IŞİD, Amerika olmak üzere birçok konuda konuştuklarını söyledi.

ILIMLI MUHALİFLER ELEŞTİRDİ

Arap dünyasında henüz yayınlanmadan büyük ses getiren söyleşiye ılımlı muhalifler olarak tanımlanan Suriye Millî Ordu kanadından eleştiri geldi. Muhalif isimlerden Albay Halid Kutayni, bu durumu Afganistan örneğine benzeterek, ABD’nin Ruslara karşı Usame bin Ladin’i kullandığını Cevlani’nin de benzer bir proje dâhilinde Suriye’de görevlendirildiğini iddia etti. Suriyeli muhalif komutan ayrıca, Birleşik Devletlerin misyonu bittiğinde Cevlani’yi de Bin Laden gibi yok edeceğini söyledi.

Suriyeli siyaset bilimci-araştırmacı Zekeriya Molla Hacı da "ABD’nin girişimi İdlib’le ilgili var olan kargaşayı daha fazla derinleştirmek. Daha önce yüzünü göstermeyen Cevlani’ye takım elbise giydirilerek Batı dünyasında şirin gösterilmeye çalışılıyor. ABD ve Batılı ülkeler HTŞ’yi İdlib denkleminde daha etkin kullanmak istiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.