Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 4535 koronavirüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 288 bin 545’a yükseldi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 158 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 61 bin 675 oldu.

Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 41 bin 300 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısı 185 bin 570 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.94 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3945 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2216 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 81.11 olduğu açıklandı.