Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan-Çin sınırında bulunan ve dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2’ye tırmanan İzlandalı John Snorri, Şilili Juan Pablo Mohr ve Pakistanlı Muhammed Ali Sadpara’nın kamptaki üsle irtibatları cuma günü kesildi. Kayıp dağcılar için helikopterlerle arama çalışmaları başlatıldı. 2 gün devam eden aramalarda dağcılara dair bir iz bulunamadı. Muhammed Ali Sadpara’nın oğlu Sacid Sadpara, “K2 dağında 8.000 metre rakımda kışın 2-3 gün kalanların sağ bulunma ihtimali çok zayıftır” diyerek arama faaliyetleri konusunda ümitsiz konuştu. K2’de hava şartları çok çetin. Sıcaklığın eksi 60’lara kadar düştüğü bölgede saatte 200 kilometre hızla esen rüzgar da var. Cuma günü K2’de bir Bulgar dağcı ölmüştü. Nepalli dağcılar ise geçen ay kışın dağın zirvesine çıkmayı başararak tarih yazdı.