Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelişmeler, Çin’in sadece ekonomide değil askeri alanda da dünyanın en büyük gücü olmayı planladığını gösteriyor. Savunmaya muazzam kaynaklar ayıran Çin, sesten 20 kat hızlı füzeler geliştiriyor. Çinli askeri yetkililer, yüksek teknolojili bu füzelerin hiçbir şekilde savunulamayacağı görüşünde. Saniyede birkaç kilometre hızla hareket eden ve uzaktaki hedefleri dakikalar içinde vurabilecek kapasitedeki bu füzeler savaşta “oyun değiştirici” olarak gösteriliyor. ABD de Yıldız Savaşları tarzı silahlara sahip ama ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John E. Hyten “Böyle bir silahın kullanılmasını engelleyecek herhangi bir savunmamız yok" itirafında bulundu.

İŞİN SIRRI GRAFEN MADDESİNDE

Bu, özellikle savunma açısından devrim mahiyetinde bir malzeme. Grafen, son derece ince ve hafif olmasına rağmen çok esnek ve çelikten 200 kat daha güçlü. Grafen, balistik füzeler üzerindeki kaplamalar, yüksek sıcaklıklara maruz kalan hipersonik araçlarda kablolama, araçların kamuflajı ve askerler için vücut zırhı olarak kullanılıyor. ABD’nin Apache helikopterlerine karşı Z-10 taarruz helikopterini geliştiren Çin, bu helikopterde de grafen zırh kullanıyor.

ÜNİVERSİTELER ORDUYA ÇALIŞIYOR

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in küresel üstünlük hedefinin bir parçası olarak Çin’in askeri gücünü artırmasında ülkedeki üniversiteler önemli rol oynuyor. Kanunlar, özel sektör tarafından geliştirilse de tüm yeni teknolojilerin devletle paylaşılmasını gerektiriyor. Bu konuda en kilit kurum da Hunan’daki Milli Savunma Teknolojisi Üniversitesi. Askerlerin kontrolündeki üniversite, sesten hızlı füzeler, dronelar, süper bilgisayarlar ile radar ve navigasyon sistemleri üzerinde uzmanlaşmış.

DRONE SAVAŞI

Pekin hükumeti, hedeflerini ararken gökyüzünde dolaşmak üzere 'intihar' droneları geliştiriyor. Bu dronelar insan müdahalesi olmadan birbirleriyle iletişim kuruyor ve hareketlerini birlikte koordine ediyor. Bunlar geleceğin robot savaşının bir parçası olarak gösteriliyor.

VE NÜKLEER SİLAHLAR…

Çin’in karadan fırlatılan 204, denizaltılara yerleştirilen 48 operasyonel uzun menzilli füze ve uçaklardan atılan 20 yerçekimi bombası dahil 350 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Pentagon geçenlerde, Rusya ve ABD’yi yakalamak için Çin’in 10 sene içinde nükleer mühimmatını iki kat artırmayı hedeflediğini bildirdi. Bu silahların çoğu, Çin Uzay Bilimi Ve Teknoloji Kurumu tarafından üretildi.