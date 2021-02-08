Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın avukatları tarafından eski Başkan'ın azil davasına saatler kala yayınlanan bir belgede, 20 Ocak'ta görevden ayrılan Trump'ın artık ABD Başkanı olmaması nedeniyle Senato'nun Trump'ın azil edilmesi için "yetkisi olmadığı" iddia edilmişti. ABD Senatosu'nda yarın gerçekleştirilmesi beklenen Trump'ın azil davası öncesinde Demokratlar tarafından yapılan açıklama ise gündeme bomba gibi düştü. Demokratlar, Donald Trump'ın 6 Ocak’ta destekçilerini Kongre binasına saldırmaya kışkırtmayla suçlayarak, Trump'ın ABD Başkanı olarak işleyebileceği "en ağır anayasal suçu" işlediğini iddia etti.

Trump’ı yargılayan Senato'nun 100 üyesinin toplanması öncesi Temsilciler Meclisi üyesi 9 azil yetkilisi, son dosyada davanın reddedilmemesi konusunda ısrar etti. Cumhuriyetçilerin son açıklamasını doğrudan reddeden Demokratlar, göz ardı edilemez büyük suçlara ve kabahatlere dair "çok güçlü" kanıtlar olduğuna dikkat çekti.

“Bir ABD Başkanı tarafından şimdiye kadar işlenmiş en ağır anayasal suç”

Trump'ı halkı kışkırtmakla suçlayan Demokratlar tarafından yayınlanan 5 sayfalık belgede, "Barışçıl bir iktidar transferini bozan ABD hükümetine karşı bir ayaklanmayı kışkırtması, bir ABD Başkanı tarafından şimdiye kadar işlenmiş en ağır anayasal suçtur. Azil maddesi, anayasa gereğince azil edilemez bir suç iddia ediyor, azil talebine tabi değil, azil mahkemesi olarak toplanan Senato'nun yetkisi dahilindedir" denildi.