Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buzdan yanardağ. Şehrin dış kesimlerindeki bir memba suyu, fışkırdığında aşırı soğuklardan dolayı hemen donuyor. Donan sulardan dolayı kaynağın etrafında 15 metre uzunluğunda buzdan bir tepecik oluştu. Tepenin uç kısmında halen fışkırmaya devam eden sular da sanki bir yanardağ lav püskürüyor intibaını veriyor. İlginç oluşum, bölgenin turistik bir mekan haline dönüşmesine yol açtı. İnsanlar, dondurucu soğuğa rağmen gelerek bu sıra dışı görüntüye yerinde şahit olmak istiyor. Bölgede geçen sene de benzer bir tepecik oluştuğu ama bu senekinin çok daha büyük ve çarpıcı olduğu bildirildi. Maalesef bu güzellik daimi değil. Havaların ısınmasıyla karlar ve buzdan tepecik eriyor ve yeşilliklerle kaplanan bölgede insanlar hayvanlarını otlatıyor.