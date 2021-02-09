Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmi açıklanmayan adamın hangi aşıyı olduğu da açıklanmadı. Adamın ölüm sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. New York Eyalet Sağlık Komisyonu üyesi Dr. Howard Zucker, “İlk belirlemeler adamın aşıya alerjik reaksiyon göstermediğini ortaya koyuyor” dedi. ABD’de aşı yapılanlar, tedbir mahiyetinde 15 dakika bekletildikten sonra merkezden ayrılabiliyor. Bu tür vakalara rağmen aşıların güvenilir olduğunu söyleyen Zucker, tüm New Yorkluları aşı olmaya çağırdı. Ülkede şimdiye kadar 42 milyon doz aşı yapıldı.