İsmi açıklanmayan adamın hangi aşıyı olduğu da açıklanmadı. Adamın ölüm sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. New York Eyalet Sağlık Komisyonu üyesi Dr. Howard Zucker, “İlk belirlemeler adamın aşıya alerjik reaksiyon göstermediğini ortaya koyuyor” dedi. ABD’de aşı yapılanlar, tedbir mahiyetinde 15 dakika bekletildikten sonra merkezden ayrılabiliyor. Bu tür vakalara rağmen aşıların güvenilir olduğunu söyleyen Zucker, tüm New Yorkluları aşı olmaya çağırdı. Ülkede şimdiye kadar 42 milyon doz aşı yapıldı.
70 yaşındaki adam Covid aşısı olduktan 25 dakika sonra öldü
09.02.2021 - 14:20 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin New York City şehrinde 70’li yaşlardaki bir adam, Manhattan'daki merkezde Covid aşısı olduktan 25 dakika sonra yere yığılarak öldü.
Etiketler : abd,aşı,covid,
766306 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/766306.aspx
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