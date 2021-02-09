Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin savunma, bilim ve teknoloji laboratuvarı Porton Down’da kişinin Covid-19’a yakalanıp yakalanmadığını tespit edecek akıllı saat geliştiriliyor. Araştırmacılardan Profesör Tim Atkins’e göre, üzerinde çalıştıkları akıllı saat, teknolojiyi kullanarak kalp atışı, kandaki oksijen seviyesi gibi göstergelerden kişide virüs olup olmadığını ortaya çıkaracak. Henüz erken safhadaki araştırmanın, başarılı olması halinde hastalığın erken teşhisi için çok faydalı olacağı kaydediliyor. Porton Down’da büyük gizlilik içinde, akıllı saat dışında Covid’in erken teşhisine yönelik takılabilir teknolojiler kullanılan başka projeler de var. Virüsün yüzeyden parmağa ne kadar etkili aktarıldığını araştırmak için yapay bir parmak geliştirmek de projelerden biri. Bu, dezenfektanların etkinliğini inceleyen geniş çaplı çalışmanın bir parçası. Porton Down, İngiltere’de kimyasal silah yapılmasına izin verilen tek yer. Kurum, şarbon, veba ve Ebola gibi dünyadaki en ölümcül patojenlerden bazılarını barındırıyor ve inceliyor.