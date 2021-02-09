Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında toplam can kaybı 80 bini aştı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 870 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 360 bin 235’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 439 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 80 bin 147’ye yükseldi.
Fransa’da korona virüse bağlı can kaybı 80 bini aştı
09.02.2021 - 23:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 23:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 439 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 80 bin 147’ye ulaştı.
Etiketler : korona,haberler,
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