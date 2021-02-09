Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kimliği tespit edilemeyen bilgisayar korsanının kısa bir süre sudaki sodyum hidroksit oranını artırdığı ancak durumu fark eden bir çalışanın işlemi durdurduğu belirtiliyor. Şehir şebekelerinde asiditeyi düzenlemek için suya az miktarda sodyum hidroksit karıştırılıyor. Bu çözeltinin yüksek miktarlarda kullanılması insanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Oldsmar Belediye Başkanı Eric Seider, tesisin su sistemini kontrol eden bilgisayarın Cuma günü uzaktan ele geçirildiğini, saldırının ABD'den mi yoksa başka bir ülkeden mi gerçekleştirildiğini tespit edemediklerini söyledi.