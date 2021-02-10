Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da salgında 75 kişinin daha hayatını kaybettiği, 881 yeni vaka tespit edildiği, 1519 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, salgından ölenlerin sayısının 7 bin 332'ye, vaka sayısının 218 bin 753'e, iyileşenlerin sayısının da 176 bin 859'a yükseldiği kaydedildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan 60 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 879 kişi virüse yakalandı.

Ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 737'ye, vaka sayısı 324 bin 859'a, sağlığına kavuşanların sayısı da 215 bin 559'a yükseldi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 16 kişinin öldüğü, 536 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 8 bin 424'e, vaka sayısının 476 bin 125'e, iyileşenlerin sayısının da 456 bin 32'ye ulaştığı ifade edildi.