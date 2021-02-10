Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki lider yaptıkları görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, İsrail ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu. İsrail ile Yunanistan arasında ticaret, güvenlik ve teknoloji alındaki iş birliğinin büyüdüğünü belirten Netanyahu, Miçotakis ile Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (EastMed), iki ülke arasındaki turizmin geliştirilmesi ve Covid-19'a karşı mücadele başta olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını söyledi. Miçotakis ise İsrail’in yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşılama sürecindeki başarısından dolayı Netanyahu’yu tebrik ederken seyahat sınırlamaları kalktıktan sonra İsrailli turistleri Yunanistan’da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediklerini sözlerine ekledi. Öte yandan İsrail ile Yunanistan arasında Covid-19 aşısı olanların iki ülke arasında herhangi bir sınırlama olmadan seyahatine imkân sağlayan turizm anlaşması yapıldı.