Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'li milyarder iş adamı Bill Gates, YouTube'da katıldığı bir programda koronavirüste olduğu gibi gelecekteki tehlikelere dikkat çekti. Gates, dünyanın Covid-19'dan daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalmaması için iklim değişikliği ve biyoterörizme karşı tedbirler alması gerektiğini söyledi. Microsoft’un kurucusu Gates, aşı açıklamalarından koronavirüs araştırmalarına ayırdığı bütçeye ve komplo teorilerine kadar pek çok konuda gündem oldu. 2015’te katıldığı bir konferansta salgın hastalıklara karşı dikkat çeken Gates, o gün yaptığı uyarı ve gelecekte dünyayı bekleyen tehlikelere ilişkin konuştu. Gates, YouTube’da 2015’te yaptığı “Önümüzdeki yıllarda 10 milyondan fazla insanı öldürecek şey bir savaş değil virüs olabilir. Füzeler değil ama mikroplar” sözlerine açıklık getirdi. Sunucu Derek Muller “Siz uyardınız ancak dünyanın buna hazırlanmaması size nasıl hissettirdi?” diye sorarken Gates’in cevabı şöyle oldu: Ben demiştim demek insana iyi hissettirmiyor. Daha ikna edici ya da inandırıcı olabilmeyi isterdim. Muller’in geleceğe ilişkin gördüğü tehditleri sorduğu Gates “Birincisi iklim değişikliği. Her yıl karşılaşacağımız ölü sayısı, bu pandemide yaşadığımızdan çok daha büyük olabilir. İkinci ise biyoterörizm. Kötü niyetli biri virüs tasarlayabilir ve bunun bedeli doğal bir salgının etkisinden çok daha ağır olur. Bugün yaşadıklarımıza bakıp tedbir almalıyız” dedi.