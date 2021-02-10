Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti, başkent Lima'da bulunan askeri hastanede Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının ilk dozunu yaptırdı. Sagasti aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, “Bugün güvenle ve umutla aşı yaptırdım. Aşılama konusunda tüm Peruluların benim yanımda duracağından kesinlikle eminim. Hepimiz aşı olalım" dedi.

Pazar günü ülkeye 300 bin doz aşının ilk sevkiyatı ulaşmıştı. İlk dozlar sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Aşılama kampanyasının ilk gününde 40 hastanede 3 bin 449 sağlık personeline aşı yapıldı.

Toplam 1 milyon 180 bin 478 kişinin korona virüse yakalandığı Peru’da bugüne kadar 42 bin 121 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.