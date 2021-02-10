Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 24 Ocak'ta ABD'den ayrılan LNG gemisi dün saat 08.22'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 170 bin metreküp kapasiteli Bermuda bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.
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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 24 Ocak'ta ABD'den ayrılan LNG gemisi dün saat 08.22'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 170 bin metreküp kapasiteli Bermuda bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.
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