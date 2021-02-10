Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 24 Ocak'ta ABD'den ayrılan LNG gemisi dün saat 08.22'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.

Toplam 170 bin metreküp kapasiteli ​​​​​​​Bermuda bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.