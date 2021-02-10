ABD Sahil Güvenlik helikopteri rutin devriye uçuşunu yaparken Bahamalar’ın ıssız bir adasında birilerinin bayrak salladığını gördü. Biri kadın 3 kişiye kurtarma operasyonundan önce helikopterle yiyecek ve içecek malzemeleri atıldı. Kazazedeler daha sonra Hollywood tarzı bir operasyonla kurtarıldı. İsimleri açıklanmayan kazazedelerin Kübalı oldukları ve şiddetli dalgalarda tekneleri battığı için adaya sığındıkları açıklandı. 33 gündür adada olduklarını ifade eden Kübalılar, bu süre zarfında Hindistan cevizi yiyerek hayatta kalmış. Hastaneye kaldırılan kazazedelerde herhangi bir ciddi yaralanma yok.
Tekneleri batıp 33 gün ıssız adada mahsur kalan 3 Kübalı kurtarıldı
10.02.2021 - 12:25 | Son Güncelleme: 10.02.2021 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahamalar'da biri kadın 3 kişi, mahsur kaldıkları adadan 33 gün sonra kurtarıldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : tekne,ıssız ada,Bahamalar,
766532 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/766532.aspx
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