Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yapılan araştırmalar, Pfizer/BioNTech aşılarının ilk dozda koronavirüs belirtilerini 80 yaşın üzerinde yüzde 64, gençlerde yüzde 65 nispetinde önlediğini gösteriyor. Koruma, ikinci dozdan sonra tüm yaş gruplarında yüzde 79 ve 84’lerde. İsrail’de de benzer sonuçlar çıkmıştı. Oxford/AstraZeneca aşısının da Pfizer aşısına benzer oranda müspet neticeler verdiği açıklandı. Bu rakamlar, Pfizer/BioNTech aşısının etkinliğinin, ilk tanıtıldığında iddia edildiği yüzde 95’ten az olduğunu gösterse de ümit verici bulundu. Sonuçları değerlendiren East Anglia Üniversitesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Paul Hunter, doğru olduklarının ispatlanması halinde hükumetin önümüzdeki haftalarda karantinayı kademeli olarak kaldıracağını ifade etti. Aşılar koronavirüsün Güney Afrika türüne karşı ise daha az etkili çıkmıştı. Bilim adamları, aşıların en azından insanların hastaneye kaldırılmaları ya da ölmelerini önleyeceğini, bunun da yeterli olduğunu ifade ettiler.