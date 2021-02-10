Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adolf Hitler'in İkinci Dünya Savaşı sırasında dağda sığınaktayken kullandığı özel tuvaletin klozet kapağı ABD’de müzayedede 18.750 dolara (132.000 TL) satıldı. Hitler, savaşta Berghof’ta Bavyera Alplerindeki dağa sığınmış, genç Amerikalı asker Ragnvald Borch, beyaz tahtadan oturağı kapağıyla birlikte yağmalayarak New Jersey’e götürüp evlerinin bodrumuna atmıştı. Kapak, askerin ailesi tarafından satışa çıkarılmıştı. Maryland eyaletinin Chesapeake City şehrindeki müzayedede kapakla birlikte eski Alman diktatöre ait başka eşyalar da satıldı. Hitler'in porselen tıraş kupası 21.250, saç fırçasından elde edilen dört saç teli 2.250, eşi Eva Braun'a ait gecelik de 1.750 dolara alıcı buldu. Hitler’in eşyalarının satışı tepki çekince müzayede evi Alexander Auctions'tan Bill Panagopulos, "Hitler'i klozet kapağı ve karısının geceliğini satışa sunmaktan daha fazla nasıl aşağılayabiliriz?" savunmasında bulundu.