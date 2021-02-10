Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel bir sağlık krizine dönüşen Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında aşılama çalışmalarına yönelik çabalar sürerken, Japonya’da aşılama programının başlayacağı tarih duyuruldu. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Covid-19 salgını nedeniyle 10 eyalette olağanüstü hal (OHAL) uygulanan ülkede korona virüse karşı aşılama programının önümüzdeki haftanın ortasında başlayacağını bildirdi. Aşının etkinliği ve güvenliğinin resmi olarak onaylanmasının ardından sürecin başlayacağını belirten Suga, yerel yönetimler, doktorlar ve hemşirelerin işbirliğinin kritik önem taşıdığını ifade etti.

Öncelik salgını kontrol altına almak

Normal şartlarda 7 Şubat'ta sona ermesi beklenen OHAL'in süresinin Tokyo ve Osaka dahil 8 eyalette uzatılmasına değinen Suga, salgını ne pahasına olursa olsun kontrol altına almanın önemini vurguladı. Hükümetin restoran ve benzeri işletmelere yönelik kapsamlı korona virüs tedbirleri almaya devam edeceğini kaydeden Suga, yeni enfeksiyon ve ağır hasta sayılarını azaltma sözü verdi. Hükümetin uzmanlardan görüş alarak güncel durumu dikkatli şekilde analiz edeceğini yineleyen Suga, gerekli kararları salgının gidişatına göre vereceğini de sözlerine ekledi.

Onay bekleniyor

ABD'li ilaç devi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanım onayı için Japonya hükümetine başvuruda bulunan ilk ilaç üreticisi olmuş, yasal iznin bu ay ortasında verilebileceği ifade edilmişti. Japonya hükümeti ise aşılama seferberliğine bu ay itibariyle sağlık çalışanlarından başlanmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

Öte yandan Japonya'da salgının başlangıcından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 410 bin 943 olurken, virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 739’a ulaştı.