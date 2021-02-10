Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 494 kişinin virüse yakalanmasıyla 17 Ekim 2020'den bu yana "en düşük" günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Son 24 saatte virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 536 artarak 78 bin 134'e, virüsten iyileşen sayısı da 22 bin 575 artışla 3 milyon 516 bin 461'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 14 bin 494 kişi virüse yakalandı ve böylece toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 12 bin 710'a çıktı.

Rusya, dünya genelinde en çok vaka görülen ülke sıralamasında ABD, Hindistan ve Brezilya'dan sonra 4'üncü sırada geliyor.

Moskova'da günlük vaka sayısı 1500'ün altına düştü

Rusya'nın başkenti Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1441 artarak 948 bin 477'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 68 artışla 14 bin 99'a yükseldi.

Diğer yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkedeki sağlık sisteminin salgın döneminde etkin çalıştığını belirtti.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede salgınla mücadele alanındaki çalışmalardan memnun olduğunu dile getirdi.

Rusya'da tedbirler gevşetildi

Rusya'nın başta başkent Moskova olmak üzere diğer bölgelerinde Kovid-19 vakalarının düşmesiyle salgına karşı alınan bazı tedbirler kaldırıldı.

Bölgedeki salgın durumuna göre, 23.00-06.00 saatlerinde daha önce faaliyetleri yasaklanan eğlence mekanları, restoran, bar ve kafeler çalışmalarını sürdürüyor.

Ülke genelinde 28 Ekim itibarıyla halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu sürerken, Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nde söz konu zorunluluğun 12 Şubat itibarıyla kaldırılması yönünde karar alındı.

Rusya'da Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren yüksek öğretim kurumları, 8 Şubat'ta yüz yüze eğitime başladı.

Rusya'da kitlesel aşılama süreci

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta başlayan kitlesel aşılama süreci devam ediyor.

Kitlesel aşılama kapsamında, 2 milyondan fazla kişi Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısını yaptırdı.

Aşılama sürecine 18 yaş üstü tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilirken kronik, alerjik ve solunum yolu enfeksiyonları hastalığı olanlar ile hamile ve emzirme dönemindeki kadınlar aşı yaptıramıyor.

İki aşamadan oluşan süreçte, aşının ilk etapta tek dozu, 21 günde de ikinci dozu enjekte ediliyor.

Bazı alışveriş merkezlerinde ve kültür merkezlerinde yapılan geniş çaplı aşılama kapsamında, halkın yüzde 60'ının aşılanması bekleniyor.

Gönüllülük esasına dayanan aşılanma sürecine katılanlara sertifika verilirken, yabancı uyruklu vatandaşlar da aşı olabiliyor.

Rusya'da martta kitlesel aşılama, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" aşısıyla da yapılacak.

Öte yandan, ülkedeki Çumakov Merkezi’nce geliştirilen Kovid-19 aşısının da tescillenmesi bekleniyor.