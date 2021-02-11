Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 387 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 385 bin 622’ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 297 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 80 bin 443’e yükseldi.
Ülke genelinde bin 763’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 531 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Fransa’da son 24 saatte 25 bin 387 yeni vaka
11.02.2021 - 00:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 - 00:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 387 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 385 bin 622’ye ulaştı.
Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 387 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 385 bin 622’ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 297 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 80 bin 443’e yükseldi.
Etiketler : Fransa,
766688 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/766688.aspx
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