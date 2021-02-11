Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 387 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 385 bin 622’ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 297 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 80 bin 443’e yükseldi.

Ülke genelinde bin 763’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 531 kişi hastanelerde tedavi görüyor.