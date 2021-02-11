Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senato Genel Kurulu, ilk gün oturumlarını, görevi sona ermiş bir başkanın yargılanıp yargılanamayacağına ilişkin oylama ile tamamladı. 50 Demokrat senatörün yanı sıra altı Cumhuriyetçi senatörün de Trump aleyhinde oy kullanması dikkati çekti. Senatodan çıkan bu karar ile birlikte önümüzdeki iki gün içerisinde yargılamada iddia makamı olan Temsilciler Meclisi Yargılama Yöneticileri ve Trump’ın savunma ekibi ayrı ayrı 16 saat konuşma hakkına sahip. Amerikan medyası ise, Trump'ın suçlu bulunabilmesi için gereken 67 oya ulaşılmasının mevcut Senato aritmetiğinde pek mümkün olmadığı yorumlarını öne çıkardı.