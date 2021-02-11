Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail, önceki gün Filistinlilere ait 46 yapıya el koyarak yıktı. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, son günlerde Ürdün Vadisi’ndeki Hamsa el-Foka’da Filistinlilere ait 46 yapıya İsrail güçlerince el koyulduğunu ve bunların yıkıldığını, 3 Kasım’dan bu yana bölgede ikinci defa büyük çaplı yıkım faaliyeti yürütüldüğünü bildirdi. 35’i çocuk 60 Filistinlinin yerlerinden edildiğini kaydeden Stano, yıkımlardan AB fonlarıyla inşa edilen yapıların da etkilendiğini aktardı. Covid-19 salgınına rağmen yıkımların ve el koymaların devam ettiğini vurgulayan Stano, bu durumun işgalci güç olarak İsrail’in uluslararası insani hukuktan kaynaklı yükümlülükleriyle bağdaşmadığını belirtti. İsrail’in yerleşim politikasına ve zorla tahliye, yıkım, el koyma gibi eylemlerine AB’nin itiraz ettiğinin altını çizen Stano, bunların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve iki devletli çözümün önünde engel teşkil ettiğini kaydetti.