Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal Birlik Partisi (RN) Başkanı Le Pen, Nanterre Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılamasında propaganda yaparak nefret söylemi yasalarını ihlal etmekle suçlandı.

Savcının, yayınladığı görüntülerle gençleri kışkırtabileceğini düşünüp düşünmediği sorusunu yönelttiği Le Pen, soruya görüntülerin şok edici olduğu ancak teröre teşvik etmeyeceği cevabını verdi.

Kendisini örgüte yönelik görüntüleri yayınlayan tek kişi olmadığı gerekçesiyle savunan Le Pen, propaganda yaptığına yönelik suçlamaları ise reddetti.

Dokunulmazlığı kaldırılmıştı

Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen, 2015'te, partisi ile DEAŞ arasında paralellik kuran bir gazeteciye tepki olarak sosyal paylaşım sitesinde terör örgütünün yaptığı üç infazla ilgili fotoğraflar paylaşmıştı. Tepkilerin ardından infaza ilişkin paylaştığı bir fotoğrafı silen Le Pen, diğer ikisine ise dokunmamıştı.

Paris Savcılığı, Mart 20018'de Le Pen'e soruşturma açmış ve 3 yıl hapis, 75 bin avro para cezası talep etmişti.

Ardından, 2017'de Avrupa Parlamentosu (AP) ve Fransa Ulusal Meclisi Le Pen'in dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Soruşturmanın bir parçası olarak "psikiyatrik testler yaptırması" istenen aşırı sağcı lider bu talebi reddetmişti.