Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 5 bin 764 olduğunu duyurarak, 31’i yerel olmak üzere toplam 48 yeni vakanın tespit edildiğini ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 14 kişinin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını kaydetti.

KKTC’de toplam vaka sayısı 2 bin 967’e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 17 kişi ise hayatını kaybetti.

Vakalardan 13’ü başkent Lefkoşa, 18’i Girne, 3’ü Gazimağusa, 2’si Güzelyurt, 9’u ise İskele Bölgesi'nde tespit edildi.