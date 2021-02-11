Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Covid-19'dan 63 kişi öldü, 3 bin 136 kişi virüse yakalandı. Ülke genelinde Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 866'ya, vaka sayısı 331 bin 152'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 223 bin 82'ye yükseldi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Covid-19 hastası 10 kişinin öldüğünü, 1807 kişinin enfekte olduğunu, 864 kişinin de iyileştiğini duyurdu. Bakanlık, toplam can kaybının 4 bin 421'e, vaka sayısının 341 bin 984'e, iyileşenlerin sayısının 324 bin 70'e ulaştığını aktardı.