Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirdi, 333 yeni vaka tespit edildi ve 48 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilerle vefat sayısının 2009'a, vaka sayısının 126 bin 361'e çıktığı ülkede iyileşenlerin sayısı ise 108 bin 434 oldu.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise salgında 18 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 525 yeni vaka görüldüğü, 3 bin 734 kişinin hastalığı atlattığı ifade edildi.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 974'e, vaka sayısı 339 bin 667'ye, iyileşen sayısı da 319 bin 787'ye çıktı.