Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 63 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 406 bin 685’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 371 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 80 bin 803'e yükseldi. Ülke genelinde bin 756’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 396 kişi hastanelerde tedavi görüyor.