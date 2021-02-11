Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 63 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 406 bin 685’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 371 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 80 bin 803'e yükseldi. Ülke genelinde bin 756’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 396 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Fransa’da son 24 saatte 21 bin 63 yeni vaka
11.02.2021 - 23:50 | Son Güncelleme: 11.02.2021 - 23:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 63 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 406 bin 685’e ulaştı.
Etiketler : Fransa’,
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