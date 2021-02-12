Kazvin Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, eyaletin Aybek ilçesinde koronavirüsün İngiltere varyantına yakalanan bir kişi 72 saat sonra yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin ailesinin de Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, ancak herhangi bir belirtilerinin olmadığı belirtilirken, virüsün İngiltere varyantının eyalette yayılma tehlikesinin olduğu kaydedildi.
İran'da, mutasyonlu virüse yakalanan kişi hayatını kaybetti
12.02.2021 - 02:15 | Son Güncelleme: 12.02.2021 - 02:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'ın Kazvin eyaletinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere varyantına yakalanan 48 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Etiketler : iran,iran covid 19,
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