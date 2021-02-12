Kazvin Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, eyaletin Aybek ilçesinde koronavirüsün İngiltere varyantına yakalanan bir kişi 72 saat sonra yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin ailesinin de Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, ancak herhangi bir belirtilerinin olmadığı belirtilirken, virüsün İngiltere varyantının eyalette yayılma tehlikesinin olduğu kaydedildi.