Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazvin Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, eyaletin Aybek ilçesinde koronavirüsün İngiltere varyantına yakalanan bir kişi 72 saat sonra yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin ailesinin de Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, ancak herhangi bir belirtilerinin olmadığı belirtilirken, virüsün İngiltere varyantının eyalette yayılma tehlikesinin olduğu kaydedildi.