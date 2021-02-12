Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü ve Rusya, rejim güçlerinin Haseke'deki varlığına dair yürüttükleri bir dizi görüşmenin ardından yeni bir anlaşmaya vardı. Anlaşma gereği, rejim güçleri Haseke şehir merkezi ve Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçe merkezinde sadece YPG/PKK'lı teröristlerin onay ve gözetimi altında hareket edebilecek. Buna karşılık YPG/PKK'lı teröristler, söz konusu bölgelerdeki rejim güçlerine uyguladığı ablukayı kısmen gevşetecek. Kaynaklar, rejim güçlerinin söz konusu anlaşmadan dolayı rahatsızlık duyduğunu ancak Rusya'nın kesin talimatlarına karşı gelemediklerini kaydetti. YPG/PKK ve rejim güçleri arasında ilk olarak 28 Aralık 2020'de Kamışlı ilçesinde başlayan gerilimi yatıştırmak için devreye giren Rusya, taraflar arasında uzun süredir ara buluculuk yapıyor. Terör örgütünün Esad rejimine Haseke ilinin tamamından çekilmesi için 20 Ocak'a kadar verdiği sürenin dolmasının ardından Rusya, YPG/PKK'dan ek süre talep etmişti. Rusya'nın devreye girmesinin ardından YPG/PKK ve Esad rejimi, bu ayın başında Haseke ve Halep şehirlerinde karşılıklı olarak birbirlerini uyguladıkları ablukaları kısmen gevşetmeye başlamıştı.