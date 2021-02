Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu “Millî Uzay Programı” Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa basınında ilgi gördü. Fransız Le Figaro gazetesinin “Erdoğan Türkiye’yi uzay gücü yapmak istiyor” başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı’nın “2023’e kadar Ay ile ilk temas” sözünü içeren Türkiye'nin Millî Uzay Programı’nı tanıttığı belirtildi. Haberde, Erdoğan’ın ülkesinin uzay endüstrisini geliştirmek ve Türkiye’yi “küresel uzay yarışının zirvesine” götürmek için 10 stratejik hedefini açıkladığı kaydedildi. Görüşlerine yer verilen Fransa Ulusal Araştırma Merkezi (CNRS) Araştırmacısı ve Uzay Politikası Uzmanı Isabelle Sourbès-Verger, “Kesin olan şey, Türkiye'nin bu hamlesi, Batı’nın çığlık atmasına sebep olacak” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ÇOK İDDİALI

“Türkiye aya uzay aracı ve insan göndermek istiyor” başlığını kullanan Alman Heise online sitesi, haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iddialı bir uzay programı duyurduğuna yer verdi. “Türkiye'nin küresel uzay yarışında birinci lige yükselmesi, ayrıca ülkesinin uydu teknolojisinde global bir marka hâline gelmesi gerektiğini” açıklayan Erdoğan’ın, bu ay, SpaceX’in patronu Elon Musk ile fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

ON SENEDE HEDEFE...

İsveç’in resmî haber ajansı TT, “Türkiye, 2023’te Ay’a çıkmayı hedefliyor” başlığını kullandı. Haberde Erdoğan’ın “2023 yılı sonunda uluslararası iş birliği ile yörüngeye fırlatılacak millî ve özgün hibrit roketimiz ile Ay’a ilk sert iniş yapılacak” sözlerine yer verildi. Ayrıca söz konusu plan çerçevesinde Türkiye’nin uzay hedeflerine on sene içinde ulaşmayı hedeflediğine dikkat çekildi. Macar Haber Ajansı (MTI) da İsveç gibi, “Türkiye 2023’te Ay’a uzay aracı gönderecek” şeklinde bir haber yayınladı. On stratejik hedefe yer verdi.

UÇMAN VE GÖKMEN, ASTRONOTA KARŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrının ardından 'astronot' kelimesinin Türkçe karşılığı için gelen isim tekliflerini açıklayan Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Gürer Gülsevin, "Cacabey, göksu, göksü, gökreis, göktürk, gökay, Türkay, Türkonot, evrenot, uzay insanı, yani gök kelimesi ile başlayan, devam eden kelimeler çoğunlukta. Demek ki halkın dil zevki o yönde oluyor. Bir de gelenler arasında şahıs isimleri var. Alpaslan, Fatih var. Tarihimizdeki önemli şahsiyetlerin isimleri canlandırılmak istiyor. TDK, 2005 yılında 'astronot' için ‘gökmen' ve 'uçman' isimlerini tavsiye etmişti. Bu iki isim, yaygınlaşırsa kullanılır, yaygınlaşmazsa kullanılmaz. Sosyal medya dâhil her yerde anketler yapılıyor. En uygun ismin bulunacağına inanıyorum” dedi.