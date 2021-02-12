Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında ABD'nin önde gelen doktor ve araştırmacıların olduğu bilim insanları, tıp dergisi "The Lancet"te yayımladıkları raporda ülkede Covid-19 ölüm oranının G-7 ülkeleri İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. Söz konusu tablonun ortaya çıkmasında Trump liderliğindeki hükûmetin siyasi tercihlerinin ve ihmallerinin belirleyici olduğunu iddia eden bilim adamları, “Vakaların ve ölümlerin çoğu engellenebilirdi. Başkan Trump, ABD nüfusunu salgınla mücadele için yüreklendirmek yerine (şahsi olarak kabul etmesine rağmen) kamuoyunun önünde tehdidi azımsamayı tercih etti, tedbirlere karşı tutum takındı ve uluslararası iş birliğinden kaçındı” ifadelerini kullandı. Covid-19 salgını döneminde beyaz Amerikalılar ile Afro-Amerikalılar arasındaki ölüm oranı farkının yüzde 50 arttığı, Latin Amerikalıların ortalama hayat beklentisinin 3,5 yıl azaldığı kaydedilen raporda “Trump, düşük ve orta gelirli beyazların hayat beklentilerinin düşmesi sebebiyle duydukları öfke ve memnuniyetsizliği istismar ederek ırkçı hisleri ve yabancı düşmanlığını körükledi” denildi. ABD'de bugüne dek 27 milyon 897 bin 214 vaka tespit edilirken virüs sebebiyle 483 bin 200 kişi hayatını kaybetti.