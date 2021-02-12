Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal Yahudi Fonunun yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'da toprak satın alacağı bildirildi.

Walla News haber sitesinde yer alan haberde, Ulusal Yahudi Fonu yönetiminin 14 Şubat Pazar günü Batı Şeria'da toprak satın alınmasını öngören politika değişikliğini onaylayacağı belirtildi.

Haberde, Fonun sadece Batı Şeria'nın "C bölgesindeki" Filistinlilere ait özel arazileri satın alacağı iddia edildi.

Satın alınacak topraklar sayesinde Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Söz konusu politika değişikliğinin Batı Şeria'ya yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşa edilmesi planını içermediği ileri sürüldü.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini destekleyen lobilerin baskısı nedeniyle politika değişikliğine gidildiği ifade edilen haberde, Ulusal Yahudi Fonunun bu amaç için yüz milyonlarca dolar bağış toplayabileceğine işaret edildi.

Haberde ayrıca, ABD'li bağışçıların bir kısmının karşı çıkması nedeniyle Ulusal Yahudi Fonunun işgalin başladığı 1967'den bu yana Batı Şeria'da doğrudan toprak satın almadığına dikkat çekildi.

"YABANCI BİR ÜLKEYE" TOPRAK SATIŞI YASAK

Filistin Anayasası'nın ilgili maddesine göre, ülke topraklarının bir parçasını "yabancı bir ülkeye" satan veya o ülke topraklarına eklenmesine yardımcı olan kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılıyor.

Ayrıca, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin 2018’de, Kudüs ve Filistin topraklarının bir kısmını Yahudilere satmanın ya da Yahudilerin bu toprakları almasını sağlamanın haram olduğu yönünde fetva yayımlamıştı.

Şeyh Hüseyin, söz konusu fetvayı İsrail hükümetinin Yahudilere Batı Şeria’da mülk edinme yolunu açması konusunu gündeme getirmesiyle vermişti.

Ulusal Yahudi Fonunun, İsrail'in her türlü baskı ve zulmüne rağmen vatanlarındaki direnişlerine devam eden Filistinlilerden toprak satın almasına ihtimal verilmiyor.

Zira, sık sık Yahudi yerleşimcilerin ve İsrail güçlerinin saldırılarına maruz kalan Filistinliler, Batı Şeria'daki topraklarına sahip çıkmaya devam ediyor.

ULUSAL YAHUDİ FONU

Filistinlilerden toprak satın almak ve üzerine Yahudi yerleşim birimi inşa etmek üzere 1901'de kurulan Ulusal Yahudi Fonu, dünyanın dört bir yanındaki Yahudilerden bağış topluyor.

Kar amacı gütmeyen Fon, İsrail'deki toprakların yüzde 15'ini elinde bulunduruyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan A bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.