Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 9 bin 860 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 320 bin 93’e yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 556 kişinin hayatını kaybettiği ülkede hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 64 bin 191 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 101 bin kişinin iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 154 bin 902 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.85 olarak tespit edildi.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 662 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 50 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 82.91 olduğu açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 3 milyon 669 bin 148 kişinin aşılandığını, 1 milyon 178 bin 725 kişiye ise ikinci doz aşının yapıldığını duyurdu.