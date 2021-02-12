Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan'ın ev sahipliğinde NATO ülkeleri, Rusya ve Çin'in katılımıyla 1 hafta sürecek çok uluslu deniz tatbikatı "AMAN-2021" başladı. ABD, Çin, Rusya ve Türkiye dahil 45 ülkeden deniz kuvvetlerinin "Barış için birlikte" sloganıyla düzenlenen tatbikat ile deniz güvenliği kapsamında uluslararası çapta iş birliği yapılması hedefleniyor. Pakistan Donanma Komutanı Tuğamiral Naveed Ashraf yaptığı açıklamada, "AMAN tatbikatı ile eksik yönleri kapatmayı ve ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışmayı mümkün kılacağız" ifadelerini kullandı.