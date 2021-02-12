Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Manchester Üniversitesi bilim adamları, idrardan rahim kanserini teşhis edecek basit bir test geliştirdi. Araştırmada, mikroskop üzerinde kötü huylu hücreler tespit edildi. Yeni metot, rahim kanseri teşhisi konulan 103 kadının 98’inde doğru sonuç verdi. Kanser olmayanlarda da doğruluk payı yüzde 88,9 çıktı. Rahim kanseri, dünyada en yaygın 6. kanser türü. Hastalığın tedavisinde erken teşhis çok önemli ama çoğu hastada kanser ancak ileri safhalarda tespit edilebiliyor. Hastalık halen histeroskopi denilen yöntemle teşhis edilebiliyor. Yeni test, kadınları zorlu teşhis sürecinden kurtaracak.