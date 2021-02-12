Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 249 bin dozluk Covid-19 aşısının yarın Lübnan'a ulaşacağı belirtildi. Açıklamada, öncelikli olarak sağlık çalışanlarının, 75 yaş ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların aşılanacağı aktarıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığının daha önceki açıklamalarında, Pfizer/BioNTech aşısının şubat ayında ülkeye ulaşacağı ifade edilmişti.

Bakanlığın son açıklamasında, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 866, vaka sayısının 331 bin 152, sağlığına kavuşanların sayısının da 223 bin 82 olduğu bildirilmişti.