Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kripto para piyasasının en temel para birimlerinden Bitcoin'in kullanım alanı genişlemeye devam ediyor. Son olarak ABD’de Miami Belediyesi’nden kripto para birimlerini teşvik etmeye yönelik bir öneri geldi. Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, belediyede çalışanların maaşlarının tamamının veya bir kısmının Bitcoin olarak ödenmesi için öneride bulundu. Suarez ayrıca, Miami’de yaşayanların emlak vergilerinin veya şehir ücretlerinin de tamamını veya bir kısmını kripto para ile ödemelerine izin verilmesini önerdi. Komisyon, 4’e 1 oyla kararı onaylayarak, konu hakkında atılacak adımların uygulanabilirliğini incelemeyi kabul etti.



Silikon Vadisi yatırımcıları ve teknoloji şirketleriyle aylardır görüşmeler gerçekleştiren Suarez, Miami’de bazı hükümet fonlarının Bitcoin'e yatırılıp yatırılamayacağına ilişkin analizler yapılmasını istediğini de söyledi.



Komisyon üyeleri, kararı kabul etmelerine rağmen konuya ilişkin risklerin yakından incelenmesi gerektiğini belirtti. Komisyon üyelerinden Manolo Reyes, Suarez’in önerisinin “zamanın ilerisinde” olduğunu fakat yine de riskleri analiz etmeden uygulamaya geçilmemesi gerektiğini söyledi.