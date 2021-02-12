Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 13 kişi daha yaşamını yitirdi, 2 bin 530 kişi enfekte oldu, 1008 hasta ise iyileşti.

Salgında ölü sayısının 13 bin 157'ye, vaka sayısının da 639 bin 438'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 604 bin 822 oldu.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 hastası 12 kişinin öldüğünü, 1579 kişinin enfekte olduğunu, 641 kişinin de iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, toplam can kaybının 4 bin 433'e, vaka sayısının 343 bin 563'e, iyileşenlerin sayısının 324 bin 711'e ulaştığını aktardı.

- BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise salgında 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 307 yeni vaka görüldüğü, 3 bin 304 kişinin hastalığı atlattığı ifade edildi.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 986'ya, vaka sayısı 342 bin 974'e, iyileşen sayısı da 323 bin 191'e çıktı.